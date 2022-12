Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,84 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 8,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 8,92 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 8,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.126.359 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 6,63 Prozent wieder erreichen. Bei 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 71,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,97 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 2.422,00 EUR, gegenüber 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,81 Prozent präsentiert.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

Bundesbank geht von breitem Rückhalt für Bankeninitiative EPI aus

Commerzbank-Aktie rutscht ins Minus: Commerzbank-Privatkundenvorstand für Verwahrentgelt für Notfälle im Werkzeugkasten

Commerzbank-Aktie steigt: Kapitalanforderungen für 2023 unverändert - Öffnung von Filialen an Samstagen denkbar

