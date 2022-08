Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,55 EUR

2,18% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 6,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 112.521 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 32,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 28,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 8,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 03.08.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2020 -0,415 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Commerzbank-Aktie höher: Commerzbank schreibt wieder schwarze Zahlen - Ausblick steht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com