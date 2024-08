Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Commerzbank-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 13,26 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,33 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,25 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 451.165 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün