Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,50 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,50 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,53 EUR zu. Bei 16,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 139.476 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 0,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 9,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 68,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,512 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,75 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,81 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

