Continental Aktie News: Continental am Mittag schwächer

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 55,64 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 55,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 55,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 94.188 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 40,91 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,78 EUR.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q3 2024 wird am 11.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,37 EUR je Aktie belaufen.

