Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Continental zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,06 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,06 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,08 EUR aus. Bei 69,76 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.442 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Mit Abgaben von 27,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

