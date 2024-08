Continental Aktie News: Continental fällt am Vormittag

So bewegt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 52,50 EUR ab.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,5 Prozent auf 52,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 52,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.401 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 33,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,75 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,21 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,67 EUR an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

