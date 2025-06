Continental Aktie News: Continental legt am Mittwochmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 77,16 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 77,16 EUR nach oben. Die Continental-Aktie legte bis auf 77,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 77,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 146.614 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,97 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 33,88 Prozent sinken.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,54 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,11 EUR.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber -0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2028 auf 11,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren