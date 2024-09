Continental Aktie News: Continental am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 53,56 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 53,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 53,58 EUR zu. Mit einem Wert von 51,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.760 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 46,38 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (51,02 EUR). Mit einem Kursverlust von 4,74 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,78 EUR an.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

