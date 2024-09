Continental Aktie News: Continental steigt am Freitagnachmittag

Kurs der Continental

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 53,74 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 53,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,94 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 219.726 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,89 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 5,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt

Handel in Frankfurt: DAX klettert am Donnerstagnachmittag