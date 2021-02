Continental-Aktie aktuell: Continental gesucht

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 123,70 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.098 Punkten steht. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.260 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2021 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 51,45 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,56 EUR aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,51 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

