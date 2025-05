Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 74,68 EUR.

Mit einem Kurs von 74,68 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Continental-Aktie legte bis auf 74,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,34 EUR aus. Bei 74,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 82.935 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 75,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 1,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 31,68 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,46 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 79,33 EUR angegeben.

Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,83 EUR je Continental-Aktie.

