Continental Aktie News: Continental legt am Montagmittag zu

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 75,26 EUR. Bei 74,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.673 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Gewinne von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 47,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,46 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 79,33 EUR angegeben.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,79 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

