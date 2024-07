Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 57,44 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 57,44 EUR ab. Die Continental-Aktie sank bis auf 57,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.387 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (51,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,20 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,67 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Continental-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 3 Jahren eingebracht