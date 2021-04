Continental-Aktie aktuell: Continental fällt

Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 111,08 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.088 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.247 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2021 markierte das Papier bei 130,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2020 Kursverluste bis auf 67,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 120,94 EUR angegeben. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 11,27 EUR je Aktie aus.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

