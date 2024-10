Continental Aktie News: Continental am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 60,28 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 60,28 EUR. Bei 60,40 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,66 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 60,00 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.438 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 23,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,02 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

