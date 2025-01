Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 67,60 EUR.

Das Papier von Continental legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 67,60 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,76 EUR aus. Bei 66,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 120.846 Stück.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,53 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 77,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.11.2024. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,21 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Continental-Aktie im Minus: Continental zieht geplante Ersatzarbeitsplätze in Wetzlar zurück

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus