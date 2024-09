Continental Aktie News: Continental am Mittag im Aufwind

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 56,22 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 56,22 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 56,36 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.659 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,78 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

