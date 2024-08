Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 62,38 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 62,38 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,58 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 197.200 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 25,68 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 17,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,67 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,19 EUR je Aktie aus.

