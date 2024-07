Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 57,34 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 57,34 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 57,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.024 Continental-Aktien.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 51,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 74,67 EUR.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,79 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Continental-Aktie.

