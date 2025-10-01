CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursabschlägen

CoreWeave im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 134,15 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 134,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 133,63 USD. Bei 136,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 1.159.381 Stück.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,677 USD je Aktie aus.

