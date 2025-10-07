CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit roter Tendenz

DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
So entwickelt sich CoreWeave

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 129,24 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 129,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 126,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,00 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 5.159.441 Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,731 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

