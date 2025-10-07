CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 137,44 USD.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 137,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 137,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,00 USD. Bisher wurden heute 814.030 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

