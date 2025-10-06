CoreWeave Aktie News: CoreWeave zieht am Montagabend an

Aktie im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 139,68 USD zu.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 139,68 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,30 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 137,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.326.125 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD ausweisen wird.

