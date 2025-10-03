DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.342 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.798 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

03.10.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 131,74 USD ab.

Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 131,74 USD. Bei 130,81 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 139,00 USD. Bisher wurden heute 4.345.548 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

