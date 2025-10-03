CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 131,74 USD ab.
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 131,74 USD. Bei 130,81 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 139,00 USD. Bisher wurden heute 4.345.548 CoreWeave-Aktien gehandelt.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie stehen.
