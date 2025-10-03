Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

03.10.25 20:24 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 131,74 USD ab.

CoreWeave 117,00 EUR -1,00 EUR -0,85%

