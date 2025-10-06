CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 138,37 USD.
Das Papier von CoreWeave legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 138,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 139,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.055.430 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie.
