Blick auf CoreWeave-Kurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag auf grünem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 138,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
123,00 EUR 6,00 EUR 5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CoreWeave legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 138,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 139,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.055.430 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

