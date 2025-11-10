CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 104,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 104,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 110,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.636.894 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.