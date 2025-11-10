CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend

CoreWeave im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 104,61 USD.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 104,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 110,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.636.894 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

