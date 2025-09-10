DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.117 +1,4%Nas22.049 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Blick auf CoreWeave-Kurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Donnerstagabend südwärts

11.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Donnerstagabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 115,79 USD.

Das Papier von CoreWeave befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 115,79 USD ab. Der Kurs der CoreWeave-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,14 USD nach. Bei 117,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.553.558 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,622 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

