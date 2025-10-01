So entwickelt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave

01.10.25 20:24 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 134,58 USD abwärts.

CoreWeave 116,00 EUR -2,00 EUR -1,69%

