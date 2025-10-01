CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 134,58 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 134,58 USD. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 132,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.845.534 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.
Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.