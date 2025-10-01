DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
So entwickelt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave

01.10.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 134,58 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
116,00 EUR -2,00 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 134,58 USD. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 132,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.845.534 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,677 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung