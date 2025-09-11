DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Verlusten

12.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 107,98 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 107,98 USD ab. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 104,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.143.558 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,622 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

