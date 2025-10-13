DAX24.339 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.277 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.593 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Montagnachmittag fester

13.10.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 142,60 USD.

Die CoreWeave-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 142,60 USD. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 142,60 USD. Mit einem Wert von 141,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.674.380 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,731 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

