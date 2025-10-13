DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.693 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Aktie im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Montagabend fester

13.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Montagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 140,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
122,00 EUR 3,00 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 140,11 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.187.263 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

