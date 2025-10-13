CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 140,11 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 140,11 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.187.263 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.