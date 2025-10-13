CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Montagabend fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 140,11 USD zu.

Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 140,11 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.187.263 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

