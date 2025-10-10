CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 140,25 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 140,25 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 138,79 USD. Bei 146,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.386.837 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je CoreWeave-Aktie.
