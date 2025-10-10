DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Notierung im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend mit roten Vorzeichen

10.10.25 20:25 Uhr

10.10.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 140,25 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
119,00 EUR -2,50 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 140,25 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 138,79 USD. Bei 146,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.386.837 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
