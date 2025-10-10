DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Freitagnachmittag an

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 151,65 USD zu.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,0 Prozent im Plus bei 151,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 153,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 146,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.587.414 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,731 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

