CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursabschlägen

09.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,27 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 139,27 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 136,50 USD. Bei 139,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.462.504 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,731 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

