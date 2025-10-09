CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,27 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 139,27 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 136,50 USD. Bei 139,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.462.504 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,731 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.