CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug

08.10.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 137,93 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,1 Prozent auf 137,93 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 140,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 131,75 USD. Bisher wurden heute 5.942.698 CoreWeave-Aktien gehandelt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,731 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

