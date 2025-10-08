CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 137,93 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,1 Prozent auf 137,93 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 140,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 131,75 USD. Bisher wurden heute 5.942.698 CoreWeave-Aktien gehandelt.
CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.
Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,731 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
