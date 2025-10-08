CoreWeave Aktie News: CoreWeave zieht am Nachmittag deutlich an

Blick auf CoreWeave-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 135,94 USD nach oben.

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 135,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 136,76 USD. Bei 131,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.399.927 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,731 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

