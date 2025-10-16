CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 139,41 USD.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 139,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 142,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 725.675 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,746 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

