CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 139,41 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 139,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 142,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 725.675 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,746 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.