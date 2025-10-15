DAX24.199 -0,2%Est505.608 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.787 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Aktienkurs aktuell

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Aufschlag

15.10.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 138,73 USD.

CoreWeave
121,50 EUR 6,50 EUR 5,65%
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 138,73 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 141,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 139,62 USD. Zuletzt wechselten 964.424 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

