CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 138,73 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 138,73 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 141,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 139,62 USD. Zuletzt wechselten 964.424 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen