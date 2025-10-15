DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.301 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.644 +0,5%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
120,50 EUR 5,50 EUR 4,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 137,87 USD. Bei 141,48 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.431.066 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

