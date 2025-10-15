CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher
Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Um 20:08 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 137,87 USD. Bei 141,48 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.431.066 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
