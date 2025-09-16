CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 119,16 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,61 USD. Mit einem Wert von 119,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.947.857 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,626 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert