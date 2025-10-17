DAX23.894 -1,6%Est505.622 -0,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.538 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,11 +0,2%Gold4.250 -1,8%
Blick auf CoreWeave-Kurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,5 Prozent auf 135,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
115,00 EUR -4,00 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 135,38 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,73 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 137,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.493.734 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,746 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

