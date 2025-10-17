CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,5 Prozent auf 135,38 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 135,38 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,73 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 137,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.493.734 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,746 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
