CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 135,65 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 135,65 USD. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,06 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.359.201 CoreWeave-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,746 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

