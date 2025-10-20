CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Montagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 134,60 USD.
Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 134,60 USD nach. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 134,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 137,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 751.487 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,739 USD je CoreWeave-Aktie.
