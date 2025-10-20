DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
So entwickelt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Montagnachmittag ab

20.10.25 16:09 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 134,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
114,00 EUR 4,00 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 134,60 USD nach. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 134,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 137,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 751.487 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,739 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

