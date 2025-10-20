CoreWeave Aktie News: CoreWeave knickt am Abend ein
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 129,18 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 129,18 USD ab. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 127,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.799.224 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.