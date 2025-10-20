DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.007 +1,4%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,98 -0,6%Gold4.359 +2,6%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave knickt am Abend ein

20.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave knickt am Abend ein

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 129,18 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 129,18 USD ab. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 127,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.799.224 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

