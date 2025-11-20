CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 72,56 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 72,56 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 72,42 USD. Bei 82,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.160.723 CoreWeave-Aktien.

Am 10.11.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,481 USD je Aktie aus.

