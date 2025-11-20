CoreWeave Aktie News: CoreWeave haussiert am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von CoreWeave zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,6 Prozent auf 79,90 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,6 Prozent auf 79,90 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,49 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.440.914 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.11.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals.
Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,481 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
