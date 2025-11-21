So bewegt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave reagiert am Freitagnachmittag positiv

21.11.25 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,60 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.552.604 CoreWeave-Aktien umgesetzt. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 10.11.2025. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,481 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

