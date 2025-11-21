CoreWeave Aktie News: CoreWeave reagiert am Freitagnachmittag positiv

DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
So bewegt sich CoreWeave

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,60 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.552.604 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 10.11.2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,481 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

