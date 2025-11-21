CoreWeave Aktie News: CoreWeave reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,63 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,60 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.552.604 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 10.11.2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,481 USD je Aktie aus.
