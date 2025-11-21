DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.488 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
CoreWeave im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend freundlich

21.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 71,91 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 20:08 Uhr 3,9 Prozent. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,56 USD zu. Bei 70,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.645.246 CoreWeave-Aktien.

Am 10.11.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Die CoreWeave-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,481 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

