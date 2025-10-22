DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.632 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.076 -1,2%
CoreWeave im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend weit abgeschlagen

22.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend weit abgeschlagen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,3 Prozent auf 115,87 USD.

Das Papier von CoreWeave befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,3 Prozent auf 115,87 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 114,18 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 123,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.889.465 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

